Trinta escolas estaduais recebem laboratórios móveis de ciências

O governador Reinaldo Azambuja entregou, na manhã desta quarta-feira, dia 15, 31 laboratórios móveis para as aulas de Ciências da Natureza. Os instrumentos, comprados pelo Governo do Estado, possibilitam a simulação de fenômenos naturais no ambiente escolar.

Os laboratórios serão distribuídos primeiramente para 30 escolas em tempo integral de 13 municípios, e segundo o governador novas aquisições estão sendo feitas.

Escolas em tempo de integral de Anastácio, Bela Vista, Bodoquena, Camapuã, Campo Grande, Dourados, Jaraguari, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Taquarussu e Três Lagoas receberão os equipamentos nessa primeira etapa de entregas.