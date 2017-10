Tribunal Federal manda devolver bens de dono de Frigorífico

O Desembargador Wilson Zauhy Filho, Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), órgão que compreende as seções judiciarias de São Paulo e Mato Grosso do Sul, determinou na tarde de ontem, sexta-feira, dia 6, a imediata liberação do patrimônio do empresário José Carlos Lopes, conhecido como Zeca Lopes, dono do frigorífico Frigolop de Terenos, cidade distante 30 quilômetros de Campo Grande.

Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos de tutela recursal impetrado pelos advogados do empresário José Carlos Lopes, que teve diversos dos seus bens, como carros, tapetes, vinhos e aparelhos eletrônicos, apreendidos pela Policia Federal. Por ordem do juiz federal, Odilon de Oliveira (hoje aposentado), em operação deflagrada no dia 28 de julho último, denominada ˜Labirinto de Creta”.

A razão da apreensão dos bens do empresário sul-mato-grossense se baseia em processo tributário relativo a suposta falta de recolhimento de impostos, que há anos trâmita no judiciário.

FORÇA TAREFA

No dia 28 de julho equipes de uma verdadeira força tarefa, formada por Policiais Federais e integrantes do Ministério Público Federal e Receita Federal, cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do empresário e demais endereços ligados a ele.

Na oportunidade foram apreendidos veículos, aparelhos eletrônicos, obras de arte e garrafas de vinho, entre outros. Tais bens se encontram no deposito e estacionamento da Superintendência Regional de Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, localizada em Campo Grande, na vila Sobrinho.

LIBERAÇÃO

Na decisão do Desembargador Zauhy Filho deixa claro que “a medida cautelar fiscal (apreensão dos bens) não pode se prestar a atender os caprichos do fisco, atingindo sem qualquer critério o patrimônio de pessoas que estejam envolvidas com a administração das empresas devedoras ou ainda de terceiros que nem poderes de gestão tinham”.



Desembargador Wilson Zauhy Filho

Ao final da decisão, o Desembargador Zauhy Filho diz “ comunique-se E.Juizo a quo para que promova as diligências e atos necessários ao cumprimento da presente decisão”.

