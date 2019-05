Tribunal de Justiça capacita mediadores e conciliadores judiciais

(Foto: Divulgação)

Teve início na segunda-feira (6) e segue até o dia 10 de maio mais um curso de mediação e conciliação judicial, ministrado pelas instrutoras Andréia de Lima Duca Bobadilha e Ednéia Alvez de Souza Amaral. O curso tem carga horária de 40 horas/aulas no módulo teórico, sendo que os participantes, ao concluir o módulo teórico, deverão dar início ao estágio supervisionado de 60 horas/aulas de atuação em casos práticos. A capacitação é uma realização do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), com o apoio da Escola Judicial de MS (Ejud-MS).

Este curso, em específico, visa capacitar mediadores e conciliadores judiciais, principalmente para atender as comarcas do interior do Estado onde não há Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc) instalado e profissional devidamente capacitado.

Por determinação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 125/2010-CNJ, só poderão atuar no âmbito do Poder Judiciário mediadores e conciliadores devidamente capacitados e cadastrados no Nupemec.