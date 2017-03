Tribunal de Contas vai investigar a situação que levou os hospitais da Capital a fechar os prontos-socorros

A determinação é do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Waldir Neves, assim que tomou conhecimento, nesta terça-feira (14), por meio de notícias veiculadas, inclusive em rede nacional, de que os hospitais públicos de Campo Grande/MS fecharam os centros emergenciais de atendimento médico-hospitalar, gerando um verdadeiro caos para a população da Capital e do Estado.

Por meio da portaria TC/MS de número 13/2017, Neves nomeou uma força tarefa multidisciplinar composta por seis servidores do Tribunal para, em regime de urgência, realizar uma auditoria na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campo Grande para apurar os fatos que levaram a essa decisão que põe em risco à vida de pessoas, sobretudo as mais carentes que dependem, exclusivamente, da Rede Pública de Saúde.

Na defesa dos direitos da população, o TCE-MS determinou que os auditores apresentem em três dias um relatório preliminar a partir da publicação da Portaria, que será publicada em edição Suplementar do Diário Oficial desta terça-feira, 14 de março de 2017.

