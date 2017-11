Tribunal de Contas de MS tem nova Reestruturação

Em uma das quatro considerações feitas na sessão do Pleno para a implementação do novo projeto de reestruturação organizacional do TCE-MS - Divulgação

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), aprovaram por unanimidade na Sessão do Pleno de ontem (08/11), presidida pelo conselheiro Waldir Neves, a Resolução Nº 59 que dispõe sobre as diretrizes do projeto de reestruturação organizacional do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

Em uma das quatro considerações feitas na sessão do Pleno para a implementação do novo projeto de reestruturação organizacional do TCE-MS, adota como premissa o conceito de tematização das áreas de controle externo, capacitação de servidores para área específica, modernização dos processos de trabalho, e para a celeridade processual.

De acordo com o art. 2º da Resolução, a partir de agora, as atuais inspetorias, passam a ser tratadas como “unidades de auxílio técnico” (art. 31 do Regimento Interno do TCE-MS), e serão organizadas por temas nos termos do anexo I da Resolução, com a lotação dos Auditores e Técnicos de Controle Externo em caráter permanente.