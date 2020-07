Três pescadores são presos durante operação fiscal em Mundo Novo

Cerca de 7kg de peixes foram libertos novamente ao rio - (Foto: Polícia Militar MS/Divulgação)

Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo, a 470 km de Campo Grande, efetuaram a prisão por pesca ilegal de três pescadores em operação de fiscalização iniciada ontem (6), no rio Paraná, até às 15h de hoje (7). Os detidos, de 46, 54 e 55 anos, foram autuados sem licença ambiental, abordando em sua embarcação três carretilhas com varas. Eles não haviam apanhado nenhum pescado até o momento da apreensão e receberam uma multa de R$ 300 cada, além do auto de infração administrativo. Com o pagamento da penalidade, poderão reaver os equipamentos confiscados.

Ainda ao longo da operação, 11 redes de pesca de 250 metros e 15 anzóis de galho foram encontrados e extraídos do rio, dos quais não se sabe a quem pertence. Cerca de 7kg de peixes, que estavam presos e vivos aos materiais embargados, foram libertos novamente ao rio.