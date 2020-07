Três pescadores são detidos durante fiscalização fluvial em Rochedo

Foram cortados e extraídos 43 anzóis de galho do rio - (Foto: Polícia Militar MS/Divulgação)

Policiais Militares Ambientais do Grupamento da Cachoeira do Sossego, em Rochedo, a 81 km de Campo Grande, efetuaram a prisão por pesca ilegal de três pescadores em operação de fiscalização no final da tarde desta terça-feira (14), no rio Aquidauana. Dentre os detidos, dois são residentes da Capital, de 31 e 41 anos e um pertencente de Naviraí, 33, foram autuados sem licença ambiental, na posse de três carretilhas com varas.

Os infratores receberam uma multa de R$ 300 cada, além do auto de infração administrativo. Ainda ao longo da operação fluvial, foram cortados e extraídos 43 anzóis de galho, materiais ilegais, dos quais não se sabe a quem pertence.