Governo reúne empreendedores de MS e anuncia mais R$ 3,5 milhões em investimentos

O Governo do Estado anunciou investimentos no valor de R$ 3,5 milhões em empresas de Mato Grosso do Sul com potencial tecnológico que desenvolvam projetos de inovação nas mais diversas áreas. O anúncio foi feito pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundect-MS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) durante o seminário final do programa Tecnova em Mato Grosso do Sul, realizado nesta semana na Capital.

O Programa é uma parceria Fundect/Finep e teve como objetivo selecionar empresas do Estado com potencial tecnológico, desenvolvendo inovações nas mais diversas áreas. Durante o seminário, os empresários selecionados exibiram seus produtos e serviços desenvolvidos, além de trocar experiências com os demais empreendedores participantes.

Na abertura do encontro, o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira, anunciou oficialmente a segunda etapa do Programa para 2019. “A partir de janeiro do ano que vem iniciaremos os trabalhos para o Tecnova 2 e o programa Centelha. Serão 10 empresas participantes, os investimentos destes dois programas somam mais de R$ 3,5 milhões”, afirmou.

O secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna, representou o governador Reinaldo Azambuja no evento e destacou a importância do tripé – Ciência, Tecnologia e Inovação – para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

“Este evento é de grande importância pois estabeleceu o diálogo necessário com todos os empreendedores e instituições ligadas à ciência, tecnologia e inovação do Estado. Precisamos superar gargalos, fazer com que a inovação se torne um elemento propulsor do desenvolvimento de todos os outros setores que são a base da economia de Mato Grosso do Sul. O Governo tem feito a sua parte, vamos publicar ainda este ano o novo marco regulatório para a inovação”, finalizou Ricardo Senna.

Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), com informações e fotos de Diogo Rondom – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundect-MS)