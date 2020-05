Transmissão de aulas por meio da televisão aberta começa nesta segunda; Veja horários

"Conteúdo é o mesmo do que seria repassado em sala e visa atender alunos que não tem internet", explicou a secretária de estado de Educação Maria Cecília Amendola da Motta - (Foto: Arquivo)

Transmissão de aulas por meio da televisão aberta começa hoje (25) em Mato Grosso do Sul. Conteúdo que seria ensinado nas salas de aula presencialmente à alunos da Rede Estadual de Ensino será transmitido pela Rede MS Integração de Rádio e Televisão, grupo que controla a TV MS (afiliada da Record TV), em três horários, com reprise no dia seguinte.

Na segunda-feira, aulas estarão disponíveis a partir das 7h (horário de MS), no canal 11.2 (sinal digital), e serão reprisadas nos períodos da tarde e noite. Nos intervalos, serão transmitidas mensagens de apoio no período de estudos, gravadas pela Secretaria Estadual de Ensino (SED).

A partir de terça-feira, reprises da programação do dia anterior estarão disponíveis no canal 11.3. Dessa forma, os estudantes poderão assistir ao mesmo conteúdo por dois dias seguidos, para revisar o conteúdo ou caso tenham perdido a transmissão anterior.

Além disso, as aulas serão disponibilizadas no canal da Secretaria de Estado de Educação no Youtube para o acesso “on demmand” , e também haverá exibição de materiais de estudo pela TV Educativa nas próximas semanas. Aulas remotas, com atividades online, também continuam nos mesmos moldes em que vêm sendo realizadas desde a suspensão das aulas presenciais, em março.

O conteúdo televisionado é um reforço para a educação e auxilia principalmente os alunos que não têm acesso à internet. Atividades e videoaulas já são disponibilizadas em plataformas na internet, mas estudantes que não têm acesso à rede em casa podem ser prejudicados.

REFORÇO NO ENSINO REMOTO

Iniciativa tem objetivo de ampliar o atendimento aos estudantes da rede estadual na execução das atividades remotas, que foram adotadas desde o dia 23 de março, devido a pandemia do coronavírus. Avaliação feita apontou que, pelas ferramentas online, o alcance do conteúdo não era satisfatório.

Inicialmente, transmissão será disponibilizada para os municípios de Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados, Ladário, Ponta Porã e Três Lagoas, que, somados, concentram 110 mil estudantes matriculados em escolas estaduais. Além dos alunos da rede estadual, como a TV é aberta, conteúdo disponibilizado deve alcançar também cerca de 360 mil alunos de todas as redes, públicas e privadas.

Veiculação das aulas seguirá diretrizes do Currículo de Mato Grosso do Sul, construído em regime de colaboração desde 2018.

Rede MS Integração de Rádio e Televisão foi escolhida sem licitação, amparada pelo estado de calamidade pública que vigora em razão da pandemia de Covid-19, doença causada pelo coronavírus. O valor do contrato é de R$ 663,9 mil.