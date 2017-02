Transformação caseira da mandioca é tema de curso em Três Lagoas

O Sindicato Rural de Três Lagoas, através do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) inicia nesta quarta-feira (22), o curso de “Beneficiamento e Transformação Caseira da Mandioca”, com o objetivo de preparar produtos derivados de mandioca de forma artesanal. O curso tem duração de 24 horas e segue até a sexta-feira (24).

De acordo com a professora Bernadete Ottersbach de Nascimento é um curso que envolve teoria e prática. “É uma aprendizagem para que as pessoas participantes possam melhorar sua alimentação e ao mesmo ter uma renda extra através dos derivados que a mandioca pode oferecer”. E completou: “Iremos aproveitar desde a raiz até as folhas. Cerca de 600 pratos com a mandioca e derivados podem ser feitos, durante o curso iremos apresentar 19 deles”, concluiu.

Para uma das participantes a corretora de imóvel, Maria Sicilia Leite de Menezes que já participou de 12 cursos oferecidos no Sindicato Rural, sempre é muito gratificante aprender e se desenvolver. “Sai de uma depressão profunda e consegui me estruturar através da participação desses cursos. É uma alegria muito grande participar e aprender mais”, disse. Maria Sicilia tem um sonho de realizar um trabalho com crianças carentes através da produção de alimentos.

Durante os três dias de curso, serão feitos os seguintes pratos: produção de polvilho, bife-mandioca, sequilho de mandioca, chipa de nata, farinha de mesa, pão de queijo, biscoito doce de polvilho, biscoito de vento, bolo de mandioca, torta salgada, pudim econômico, bom bolado de mandioca, tapioca, bolinho rápido de mandioca, bolinho da folha de mandioca, coxinha de mandioca, bolinho de queijo com milho e croquete de carne (moída ou frango).

Veja a programação dos cursos através do site: www.srtl.com.br ou pelo telefone (67) 3521 – 4049.

Veja Também

Comentários