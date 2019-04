Trabalho da Reme é referência e amplia atendimento de alunos autistas para 1.130

SemedAutista

O trabalho pedagógico com foco na inclusão e o investimento na capacitação dos profissionais têm sido os responsáveis pela duplicação no atendimento de alunos com autismo na Rede Municipal de Ensino (Reme). Prova disso é que, no ano passado, as unidades escolares receberam 515 alunos autistas e já este ano o número saltou para 1.130.

O número é motivo de satisfação para a equipe da Divisão de Educação Especial da Reme, que nesta terça-feira (2), comemora, junto às unidades escolares, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, instituído pela ONU em 2008. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que, geralmente, aparece nos três primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social.

De acordo com a chefe da Divisão de Educação Especial, Lizabete Coutinho, a grande procura é ocasionada pela relação de confiança estabelecida com a comunidade escolar, que acompanha, no dia a dia, o projeto pedagógico voltado a esses alunos, desenvolvido nas 102 Emei’s e 96 escolas. Ela explica que a Rede Municipal de Ensino conta com uma equipe de profissionais especializados na área do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e oferece suporte psicopedagógico ao trabalho realizado com os alunos.

Além disso, a equipe ministra formação continuada e orientações aos profissionais que atendem os alunos para garantir o desenvolvimento global e a plena inclusão das crianças no ambiente escolar. “A Semed entende que a educação inclusiva perpassa todo o ambiente escolar e que o que faz a diferença na qualidade do ensino oferecido é a união de toda a equipe. O Auxiliar Pedagógico Especializado é um dos recursos para apoiar no processo de ensino e aprendizagem, mas não é o único responsável pelo mesmo, visto que muitos alunos com deficiência já alcançaram a plena participação escolar”, destacou Lizabete, que ainda ressalta que o objetivo é auxiliar os alunos com TEA em sua autonomia.

Festa e conscientização

Para marcar a data, as escolas promoveram acolhidas e atividades diferenciadas envolvendo a comunidade escolar. O objetivo foi discutir o tema e quebrar tabus. Na escola Geraldo Castelo, uma das que mais atende alunos com autismo na Reme, totalizando 25 crianças, o dia teve a participação dos pais, que organizaram uma festa surpresa para os alunos.

A diretora Priscila Rodrigues de Souza pontuou que o trabalho colaborativo entre os profissionais da escola e a comunidade escolar fazem a diferença. “Nossos funcionários são preparados para compreender as questões relacionadas ao autismo e a Semed oferece todo o suporte para nós”, disse. Mãe dos gêmeos João e Larte, 6, a dona de casa Fernanda Silva, conta que a estrutura oferecida pela Reme nas unidades tem contribuído com o desenvolvimento dos filhos. “A caminhada para conscientizar a população é grande e o trabalho da Rede Municipal de Ensino em ter um olhar específico para cada criança com deficiência está colocando o município à frente dos demais nesta questão”, enfatizou.

A escola Professor Vanderlei Rosa de Oliveira apostou em uma blitz educativa na saída e entrada dos alunos. Munidos com balões e cartazes, as crianças entregaram aos motoristas e vizinhos da escola, folders com informações sobre o Transtorno do Espectro do Autismo.

Na opinião da dona de casa Keila Pereira da Silva, que tem duas filhas estudando na escola, o autismo ainda gera muitas dúvidas, por isso a importância das ações. “É preciso apoiar essas crianças sempre para acabar com as diferenças. É bom para os alunos verem que somos todos iguais”, disse. Quem também acompanhou a movimentação na escola foi José Furtado Mendonça, que viu na atitude dos alunos uma iniciativa de respeito. “É um incentivo para esses alunos aprenderem sobre o respeito ao próximo. Gostei muito de participar”, afirmou.

Já na escola Professor Manoel Inácio de Souza a conscientização aconteceu no momento da acolhida. Logo cedo, professores receberam os pais e alunos com cartazes de orientação alertando sobre a necessidade do respeito. As professoras também discursaram para a comunidade, destacando o trabalho e os aspectos inclusivos da escola.