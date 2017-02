Trabalhadores que tapam buracos em Campo grande não têm registro em carteira

Cerca de 15 funcionários da empresa Pavitec não têm registro em carteira, estão com o salário atrasado, e não usavam os equipamentos de segurança previstos em lei. Eles estavam trabalhando na rua Alegrete no Bairro Coronel Antônino / Divulgação/Assessoria

O SINTICOP (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada de MS) encontrou hoje várias irregularidades referentes aos trabalhadores que tapam buracos em Campo Grande. Cerca de 15 funcionários da empresa Pavitec não têm registro em carteira, estão com o salário atrasado e não usavam os equipamentos de segurança previstos em lei. Eles estavam trabalhando na rua Alegrete no Bairro Coronel Antonino.

O Sindicato deu um prazo de 48 horas para a empresa acertar o salário de janeiro que deveria ter sido pago até o quinto dia útil do mês de fevereiro. "Além disso, demos um prazo de 5 dias para a Pavitec providenciar o registro em carteira e fornecer os equipamentos de segurança", explica Walter Vieira dos Santos, presidente do SINTICOP. Caso contrário, o Sindicato vai acionar o Ministério Público do Trabalho.



