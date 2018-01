Trabalhadores comemoram novas oportunidades de emprego em Sidrolândia

“Para nós foi muito importante essa participação do Governo do Estado que favoreceu a expansão das atividades em Mato Grosso do Sul”, afirmou - Foto: J FM

Moradora de Sidrolândia, Karen Luana da Silva Souza, de 24 anos, deixou para trás a rotina de entregar currículos e agroa se dedica a dar a boa notícia aos trabalhadores que se candidataram às vagas na empresa em que atua. “Passei 8 meses desempregada e agora ajudo a contratar outras pessoas, a abrir mais oportunidades”, comemora a funcionária de Recursos Humanos da Coamo Agroindustrial Cooperativa, que inaugurou ontem (30), na presença do governador Reinaldo Azambuja, uma nova unidade no município.

Diretor-presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini destacou o suporte dado pelo governo para ampliação das operações em Mato Grosso do Sul, que contou com investimentos privados de R$ 740 milhões nos entrepostos de Sidrolândia, Itaporã, e duas fábricas que estão sendo construídas em Dourados. “Para nós foi muito importante essa participação do Governo do Estado que favoreceu a expansão das atividades em Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Para quem vive em Sidrolândia, a abertura de postos de trabalho trouxe novas perspectivas. No caso de Karen, a competitividade estava dificultando a recolocação no mercado. “Estava desempregada há oito meses. Aqui é complicado porque tem muito universitário, gente bem preparada e a concorrência é grande”, comentou. Mesmo assim, ela decidiu participar do processo seletivo da Coamo e conseguiu a vaga. “Foi uma oportunidade maravilhosa e a política da empresa é dar oportunidade ao pessoal aqui do município”, explicou.

Para o administrador Pablo Botton Dal Paz, de 28 anos, mais que um emprego, a nova unidade representou desenvolvimento profissional. “O foco era chegar numa empresa desse porte, mas pensei que teria que fazer um caminho mais longo. Esse trabalho aqui em Sidrolândia superou minhas expectativas, foi além do que eu podia imaginar”, contou.

A espera de Pablo foi grande até conseguir a vaga. “Quando descobri que a Coamo estava se instalando já trouxe meu currículo. Não tinha nenhum silo erguido”, lembra. Ontem, a estrutura construída em área de 33 hectares foi toda inaugurada, com diversos silos, setor administrativo, agência bancária da cooperativa e pavilhão que servirá como armazém de insumos agrícolas, um investimento de R$ 44 milhões.

No caso de Karen, o trabalho começou quando a empresa já estava funcionando no local, dentro de um contêiner. Já Pablo ficou aliviado com a inauguração da unidade, que colocou fim à espera de um ano e meio pela vaga. “Quando eu sentei na mesa nova e vi que tinha um ambiente de trabalho, fiquei muito feliz. Tinha uma meta, voltei a ter um objetivo”, contou.

Presente na inauguração da unidade, o governador Reinaldo Azambuja lembrou que a parceria do poder público com o setor privado é uma maneira eficiente de levar desenvolvimento aos municípios. “Essas empresas trazem oportunidades, progresso, geração de emprego, renda para as pessoas. Isso é muito importante, acreditar numa política séria, numa relação institucional entre Estado e iniciativa privada que abre as portas para receber esses investimentos que são muito importantes”, destacou.

Além do suporte às empresas, com uma política de incentivos fiscais definida, o Governo do Estado tem feito uma série de investimentos para melhorar a infraestrutura em Sidrolândia. Somente na duplicação da MS-162, no acesso ao Núcleo Industrial, estão sendo investidos R$ 5,2 milhões em obra custeada com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundersul).

