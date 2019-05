Torneio de Pesca Esportiva homenageia Reinaldo Azambuja

Três Lagoas (MS) – A décima edição do Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas, considerado um dos maiores eventos do gênero do Brasil, na modalidade pesque-solte do tucunaré, prestará homenagem ao governador Reinaldo Azambuja pela sua decisão de decretar a cota zero para a pesca amadora ou esportiva nos rios de Mato Grosso do Sul, a partir de 2020.

O torneio foi iniciado nesta sexta-feira (3.5) numa área de influência do Balneário Municipal, abrangendo os rios Paraná, Tietê e Sucuriú, com desafios na captura do maior exemplar do tucunaré, e neste sábado (4.5) acontece a prova principal, que reunirá cerca de 350 barcos ou mais de mil competidores de 12 estados. As inscrições para o torneio ainda estão abertas e já atingiram 340 duplas ou trios.

Segundo um dos diretores da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETL), Rafael Claro, os amantes da pesca esportiva da região do extremo Leste do Estado decidiram prestar a homenagem ao governador por atender a uma antiga reivindicação de quem pratica esta modalidade de pesca, a proibição da captura das espécies das bacias do Paraná e Paraguai.

Aberto ao público

O torneio é promovido pela APETL e tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Agricultura Familiar e Produção (Semagro) e reúne adeptos a esse esporte que cresce em todo o Brasil. O Balneário Municipal conta com uma megaestrutura, incluindo palco para os shows. Todo o evento é aberto ao público.

“Nos últimos torneios recebemos pescadores de doze estados, foram mais de 100 cidades, uma excelente oportunidade para divulgarmos o alto potencial de nossa região para o turismo e lazer aquático”, informou o presidente da associação, Kenzo Sigaki.

Conforme a organização, 334 equipes com 903 pescadores participaram do torneio em 2018, que movimentou mais de R$ 1,8 milhão na cidade. Além disso, por dia, cerca de duas mil pessoas passaram pelo Balneário Municipal. Esse ano, serão distribuídos R$ 170 mil em prêmios. Serão sorteadas três lanchas (Megabass Classic e Levefort Marfim Freestyle) com carretas (Odne) e quatro motores de popa 15 HP.

Maior peixe

A prova do torneio de pesca neste sábado consiste em pesca embarcada, na modalidade de arremesso, e será permitido apenas a captura de tucunaré, espécie abundante no Rio Paraná e seus afluentes. Poderão participar equipes em dupla ou trio, conforme o regulamento.

A prova principal, no dia 4, acontecerá a partir das 8h. Não haverá largada. Assim que o competidor retirar o kit de medição na praia, estará liberado a sair com a embarcação. O encerramento das aferições dos vídeos será às 16h, em seguida acontecerá o cerimonial de encerramento com a divulgação dos resultados, premiações e sorteios de brindes.

Além da prova nesta modalidade, o evento promove, simultaneamente, o Torneio Redai de Arremesso de Precisão (R$ 12 mil em prêmios) e o Desafio Yamalube by Nelson Nakamura (finalidade de pegar o maior peixe, com sorteio de dois motores de popa 15 HP), realizados nesta sexta-feira.

