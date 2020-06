Torcedores do São Paulo realizam ações solidárias em prol de famílias carentes de Campo Grande

A Torcida Tricolor Independente, que fica na Rua Barão do Rio Branco, 592 - (Foto: Reprodução)

A pandemia do parou o futebol brasileiro desde março. Com isso, algumas torcidas organizadas tiveram que escolher outras alternativas para passar o tempo no isolamento social. Em Campo Grande, a torcida organizada do São Paulo deixou de se encontrar toda semana para assistir as partidas, mas continuam se encontrando por uma causa ainda melhor: ajudar o próximo.

Criada em 2005, a Torcida Tricolor Independente Sub-Sede Mato Grosso do Sul realiza uma média de três a quatro ações por ano. São arrecadações de agasalhos, alimentos, rações para ONGs, lanches comunitários, brinquedos, entre outras ações. O responsável pela sub-sede, Leandro Oliveira, explica que até perdeu as contas de quantas famílias a torcida organizada já ajudou ao longo destes 15 anos.

“Não consigo identificar o número de pessoas beneficiadas. Graças a Deus quando o assunto é ajudar ao próximo não temos nenhuma dificuldade, todos os envolvidos não colocam empecilho e sempre conseguimos colocar em prática com sucesso nossas ações”, afirma.

A torcida sempre está envolvida em projetos sociais - (Foto: Reprodução)

Protegidos com máscaras e álcool em gel, amanhã (21), a torcida vai até o bairro Paulo Coelho Machado entregar 600 peças de roupas para famílias carentes. “A iniciativa e incentivo primeiramente vem da nossa sede central em São Paulo, e depois dos sócios da sub-sede aqui no MS”, diz.

Foram 600 peças arrecadadas - (Foto: Reprodução)

No ‘Dia das Crianças’, mais de 500 brinquedos já foram arrecadados e mais de 700 kg de alimentos foram doados para um asilo, além de arrecadar uma tonelada de ração para ajudar animais abandonados.

Para quem tem interesse em fazer qualquer tipo doação, é necessário ir até a sede a Torcida Tricolor Independente, que fica na Rua Barão do Rio Branco, 592 – Centro, ou então entrar em contato com Leandro pelo telefone: (67) 99121-3915