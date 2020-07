Torcedores do Corinthians se unem para doar sangue em Campo Grande

“A intenção é chamar a atenção para o nível baixo dos estoques de sangue”, explica. - ( Foto: Divulgação/ Torcida)

No último sábado (11), membros da torcida organizada do Corinthians, (Torcida Subsede Pavilhão Nove) deram um exemplo de solidariedade. A Subsede mobilizou parte de seus integrantes e se reuniram no Hemocentro de Campo Grande para uma ação social, doar sangue.

A torcida que vai realizar 15 anos neste ano, está realizando uma campanha realizada nas redes sociais da torcida desde o dia 8 e que vai até sábado (18).

De acordo com Leonardo Santinho, responsável a frente Comissão Eleitoral do pavilhão, cerca de 20 torcedores foram ao Hemosul realizar o agendamento de suas doações. “A intenção é chamar a atenção para o nível baixo dos estoques de sangue”, explica.

Além da demanda espontânea, é possível fazer o agendamento para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. A doação programada é uma forma de evitar a aglomeração de pessoas nas unidades.

Os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316. Endereços e contatos para agendamento nas unidades do interior estão disponíveis aqui.

Prevenção - Para prevenir o contágio da Covid-19, o uso de máscaras passou a ser obrigatório nas unidades de atendimento da Capital e interior do Estado. Além da higiene redobrada em todas as áreas que o doador tem acesso, o Hemosul também passou a medir a temperatura do voluntário, e disponibiliza álcool para higiene das mãos.

Para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos.

