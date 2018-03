Bazar da AACC põe à venda mercadorias apreendidas pela Receita

A AACC/MS fica na Avenida Ernesto Geisel, 3475, Orpheu Baís. Mais informações pelo telefone (67)3322-8000 - Divulgação

Roupas íntimas masculinas, meias, brinquedos, jaquetas masculinas, itens de pesca, equipamentos de som automotivo, acessórios de informática, perfumes importados e desodorantes são alguns dos itens que serão vendidos no próximo Bazar da AACC/MS, essas mercadorias foram apreendidas pela Receita Federal e doadas para a AACC/MS.

O evento acontece nos dias 6 e 7 de março das 8h às 17h, na sede da instituição e tem o objetivo de angariar recursos para a manutenção da Casa de Apoio, como a aquisição de suplementos alimentares, compra de cestas básicas, reformas esporádicas, entre outras.

A presidente da AACC/MS, Mirian Comparin Corrêa ressalta que o evento é um dos mais aguardados do ano. “O Bazar com mercadorias doadas pela Receita é um evento muito esperado, o que atrai mais a população é a variedade de produtos com preços abaixo dos de mercado, são mais de 200 itens pra todos os gostos, a maioria em grande quantidade”.

Para as compras, a instituição aguarda o público durante o dia todo, sem intervalo para almoço. No local há uma lanchonete e também é possível realizar as compras com cartões de crédito e débito.

A AACC/MS fica na Avenida Ernesto Geisel, 3475, Orpheu Baís. Mais informações pelo telefone (67)3322-8000