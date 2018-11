TJ indica desembargadores para direção do TRE no biênio 2019/2020

Des. João Maria Lós e o Des. Divoncir Schreiner Maran. - Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio de decisão unânime dos componentes do Tribunal Pleno, indicou como membros efetivos do Tribunal Regional Eleitoral de MS o Des. João Maria Lós e o Des. Divoncir Schreiner Maran. Como membros substitutos foram indicados os desembargadores Julizar Barbosa Trindade e Sideni Soncini Pimentel.

Os desembargadores serão empossados no mês de janeiro de 2019 e na mesma sessão será realizada a eleição entre os dois membros efetivos para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do TRE/MS para o biênio 2019/2020. O desembargador que for escolhido para a Vice-Presidência também acumulará a função de Corregedor Regional Eleitoral do TRE.