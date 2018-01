TJ convoca classificados em Concurso para verificação e avaliação das condições declaradas

Os candidatos deverão apresentar, no dia da avaliação, o laudo médico atestando a espécie e o grau ou o nível de deficiência, bem como sua provável causa, com expressa referência ao CID ou CIF - Divulgação

A Banca Examinadora do VIII Concurso Público de Provas para a Estrutura Funcional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio dos Editais nºs 2 e 3/2018, convoca os candidatos classificados que se autodeclararam pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público para verificação da condição declarada, além dos candidatos classificados na condição de pessoa com deficiência para avaliação por junta médica oficial e comissão especial de servidores.

Foram convocados 54 candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, para verificação nos dias 1º e 2 de fevereiro, no Tribunal Pleno do TJMS, e 27 classificados na condição de pessoa com deficiência, para avaliação no dia 2 de fevereiro, no Gabinete Médico do TJ.

Edital nº 2 – De acordo com editais do certame, os candidatos classificados que se autodeclararam pretos ou pardos, no ato da inscrição, deverão sujeitar-se à verificação da condição declarada, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mediante processo de verificação a ser realizado pela Comissão Especial designada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Será considerado Negro, nos termos da Lei nº 12.990/2014, o candidato que assim se declarou no ato da inscrição no VIII Concurso Público de Provas para a Estrutura Funcional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul e que receba parecer conclusivo favorável a tal declaração, pela Comissão Especial composta por três membros, sendo: um representante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, um representante do Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro do Estado de MS e um representante do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-racial do Estado de MS. O processo de verificação a ser realizado pela Comissão Especial será acompanhado por duas testemunhas designadas pelo Tribunal de Justiça.

Edital nº 3 – Conforme o disposto no Edital 01/2017 do Concurso de Servidores do TJMS e em suas retificações, os candidatos classificados na condição de pessoa com deficiência deverão ser avaliados por Junta Médica Oficial e por uma Comissão Especial de Servidores.

A Junta Médica Oficial será composta por três membros, médicos, servidores efetivos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ocupantes do cargo de Técnicos de Nível Superior. A Comissão Especial de Servidores será composta por três servidores efetivos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os candidatos deverão apresentar, no dia da avaliação, o laudo médico atestando a espécie e o grau ou o nível de deficiência, bem como sua provável causa, com expressa referência ao CID ou CIF.

Os Editais nºs 2 e 3 estão publicados no Diário da Justiça de 23 de janeiro de 2018.