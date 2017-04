TIM ativa 4G em 700 MHz em Campo Grande

A TIM ativou nesta quarta-feira, 26, o serviço 4G na faixa de 700 MHz em Campo Grande. “A faixa de 700 MHz tem um alcance bastante superior a frequência de 2600 MHz, garantindo uma penetração indoor muito maior na cidade”, afirma Homero Salum, gerente de rede da TIM Brasil. Além disso, utilizando uma tecnologia chamada Carrier Aggregation, possibilitará agregar bandas diferentes para prestar o serviço de 4G, o que aumenta a velocidade de tráfego de dados na internet móvel e melhora a experiência do usuário na cidade.



Outra vantagem é que a faixa 700 MHz possibilitará o lançamento do serviço de voz sobre LTE (VoLTE), que passará por um período de teste até ser lançado comercialmente pela operadora em Campo Grande. Esta tecnologia permitirá uma voz mais nítida para o usuário, menor tempo para o estabelecimento de chamada, além de um menor gasto da bateria do aparelho celular.



A TIM investiu R$ 2,85 bilhões para adquirir o direito de operar na frequência de 700 MHz, após vencer um dos lotes do leilão de faixas promovido pela Anatel em setembro de 2014. Todos os aparelhos do portfólio atual da TIM já operam na frequência. “As ofertas de dados da operadora se mantêm, sem qualquer reajuste de preços por conta da nova tecnologia”, afirma o diretor comercial da TIM no Norte e Centro-Oeste, Fábio Reis.

No Brasil, a operadora alcançará, até o final do ano, 2.000 cidades e 90% da população urbana com sua tecnologia de quarta geração. Nos triênio 2017-2019, a empresa prevê investimentos de R$ 12 bilhões no país.

