Textos educacionais de professores da SED compõem coleção Teia da Educação

A Secretaria de Estado de Educação (SED) reuniu os textos educacionais de professores das Coordenadorias de Políticas para o Ensino Fundamental (Copef), Políticas para o Ensino Médio (Copem) e Tecnologia Educacional (Coted) na Coleção Teia da Educação. Em dois volumes e sob a assessoria do professor doutor Pedro Demo, a publicação, que aborda o educar pela pesquisa, as políticas educacionais e a formação de professores foi lançada na tarde nesta terça-feira (12), no auditório da SED.

Na coletânea, a SED priorizou a produção autoral como sistematização da reconstrução de práticas pedagógicas e contribuições de registros na trajetória histórica da educação em Mato Grosso do Sul. “Os textos são resultados de estudos, assim como do desenvolvimento de ações realizadas pelos professores das Coordenadorias, com o objetivo de fortalecer a aprendizagem dos estudantes e a qualidade da educação da Rede Estadual de Ensino”, explica a secretária de Estado de Educação Maria Cecilia Amendola da Motta.

Professor da Copef, Marcos Vinicius Campelo Junior, coautor de “A Formação do Professor de Geografia: O Desafio na Construção do Saber”, destaca os encontros entre os autores como ação importante no fortalecimento do material. “Venho de formação acadêmica, com mestrado e doutorado, mas esta construção foi diferente do que estamos acostumados na universidade, pois recebemos orientações antecipadas e participamos de formações. O resultado é uma coletânea pensada e elaborada em equipe, escrita dentro do conhecimento de cada um”.

A relação da equipe técnico-pedagógica e do corpo docente na busca por estímulos para um novo ensino médio foi o tema abordado no artigo de Márcio Aparecido Pinheiro da Silva e Roberto Barbosa da Silva, da Copem. De acordo com os autores, a melhor gestão é aquela que possui uma Proposta Pedagógica coletiva, uma programação, que é compartilhada por todos e implementada por meio de atividades que acontecem dentro e fora da sala de aula. “Tivemos uma experiência muito positiva, comprovando que todo professor pode ser autor e fazer a diferença na vida dos estudantes”, afirmou Márcio.

A coletânea de textos educacionais da Coleção Teia da Educação está disponível para download gratuito na página da SED na internet.