Teste físico de concurso para Agente de Polícia acontece neste fim de semana

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), realiza neste sábado (27) e domingo (28) no Complexo do Parque dos Poderes, o Teste de Aptidão Física (TAF) para 1.050 candidatos que seguem na disputa pelas vagas de agente de polícia judiciária ofertadas no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

“A recomendação é de não ingerir bebidas alcoólicas, dormir bem na noite anterior aos testes, alimentação balanceada, e que venham com bastante disposição. Teremos toda uma estrutura física e pessoal trabalhando para que ocorra tudo dentro da normalidade” pontuou o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, que também é profissional de educação física.

No sábado, às 13 horas, na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol), serão realizados os testes de flexão, salto e abdominais. No domingo, às 7 horas, em frente à Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) acontece o teste de corrida. A aplicação das provas acontece no horário de MS.

Por medida de segurança, o entorno das áreas que serão utilizadas para aplicação dos testes serão isoladas pela Prefeitura do Parque e Polícia Civil, e só será permitido acesso dos candidatos que irão participar das provas.

O resultado da avaliação será expresso pelo conceito “apto” ou “inapto”. Segundo as normas estabelecidas em edital, caso o candidato seja considerado inapto no primeiro teste, não poderá realizar o teste subsequente. Serão eliminados do concurso, candidatos que não atingirem o desempenho mínimo exigido nos testes, ou não comparecerem às avaliações.

Edital publicado na edição nº 9.553 do Diário Oficial do Estado (DOE) de 14 de dezembro, convocou 1.038 candidatos para o teste físico, porém, outros 12 foram convocados posteriormente e participam desta fase do certame em caráter sub judice.

O exame de aptidão física compreende a terceira fase do certame para as funções de escrivão e investigador, que ofertam 80 e 100 vagas respectivamente. Pelo cronograma, o resultado preliminar deve ser publicado no dia 1º de fevereiro.

Mireli Obando, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Divulgação