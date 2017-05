Território do Vinho completa sete anos com agenda rica em conteúdo, confira

Paulo Machado junto com Carolina Lima, especialista em azeites, darão um Workshop de Azeites seguido de um jantar harmonizado com vinhos / Assessoria

Dia 16 de maio

Um dos melhores nomes da Mixologia Brasileira, o Bartender Marcelo Serrano, eleito três vezes o melhor do Brasil, dará um Workshop sobre drinks e dia 17 fará uma noite de degustação. Serrano teve sua formação em Londres, onde trabalhou por alguns anos antes de retornar ao Brasil. Assumiu o Buddha Bar, foi responsável pela revelação do MyNy e hoje assume a carta do Brasserie des Arts e do Satay. É com grande satisfação que o Território do Vinho traz para seus clientes esse profissional que conquistou uma série de prêmios em campeonatos, com o Diplomatic World Tour além do segundo lugar do Grand Prix Havanna Club, terceiro lugar do Vive La Revolution de Grey Goose e uma das primeiras colocações do World Class.

Dia 22 de maio

Nosso querido chef sul-mato-grossense, Paulo Machado junto com Carolina Lima, especialista em azeites, darão um Workshop de Azeites seguido de um jantar harmonizado com vinhos, utilizando ingredientes trazidos direto da Espanha. Durante a aula de degustação, serão apresentados quatro tipos de azeites espanhois, sendo dois da Catalunha e dois da Andaluzia e mais quatro variedades de azeitonas. O participante vai conhecer todo o processo de elaboração do azeite de oliva e as diferenças entre virgem, extra virgem, e os azeites Premium. Em seguida, o chef Paulo servirá uma de suas criações especiais: a Paella Pantaneira. Tudo harmonizado com excelentes vinhos espanhois.

Paulo Coelho Machado Neto é um cozinheiro do seu tempo. Nascido em Campo Grande-MS é aprendiz aplicado de áreas distintas, formou-se em Direito, cursou pós-graduação em Direito Ambiental, trabalhou em Mostras de Cinema e há pouco mais de sete anos resolveu se dedicar a uma de suas grandes paixões, a gastronomia.

Estudou no Brasil e França (UAM e Instituit Paul Bocuse) e é Mestre em Hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi em São Paulo. Passou por estágios e trabalhos em restaurantes nacionais e internacionais: Julia Cocina, Empório Siriúba, Casa Europa-SP, Carême Bistrô-RJ, Bar Uriarte - Argentina, Season - França e Martin Berasategui (três estrelas Michelin) - Espanha.

Dedicado à pesquisa, viaja para conhecer novos sabores, e tem por vocação trazê-los a conhecimento dos participantes de suas aulas. Já esteve em países com: França, Etiópia, Quênia, Uruguai e Peru na missão de levar sabores Tupiniquins. Em 2008 venceu o 1º Concurso UAM & Colavita, de Cozinha Italiana, e atuou como supervisor de pesquisas do primeiro Centro de Pesquisas em Gastronomia Brasileira do país, patrocinado pela Nestlé FoodServices.

Em 2009 teve seu Projeto de Estudos Científicos sobre o Pantanal financiado pelo Fundo de investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul. Hoje este material faz parte do acervo da Fundação de Cultura do MS, e contém documento com 50 receitas e sabores locais específicos da cozinha da região.

Professor de Gastronomia leciona em várias Universidades Nacionais e Internacionais, bem como no curso de Capacitação de Jovens Cozinheiros: Gastromotiva em São Paulo. Possui participação em três publicações nacionais lançadas em 2011 e está envolvido em projetos de livros e periódicos sobre a Cozinha Brasileira, além de fazer parte do movimento para alimentos bons, limpos e justos: Slow Food.

Dia 27 de maio

O Território do Vinho terá a honra de receber um dos maiores especialistas em vinho, o famoso sommelier Artur Azevedo, Presidente da Associação Brasileira de Sommeliers. Ele fará palestra que será sobre Enogastronomia e na sequência teremos um delicioso almoço harmonizado com vinhos da vinícola Suzana Balbo eleita melhor enáloga do mundo.

Artur Piccolomini de Azevedo, Presidente da ABS-SP, Diretor-Executivo da ABS-Brasil, editor do website Artwine (www.artwine.com.br - onde pode ser obtido o currículo completo), consultor de vinhos, jornalista, palestrante e professor do Curso de Formação de Sommeliers e Profissionais e outros cursos da ABS-SP.

Curiosidade: Artur é formado em medicina e especialista em pediatria, mas sua paixão pelos vinhos o levou a deixar a profissão e se dedicar inteiramente ao estudo e conhecimento da enologia.

Território do Vinho - Rua Euclides da Cunha 485 - (67) 3029- 8464.

