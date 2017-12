Terminam nesta sexta-feira as inscrições na Missão Pedagógica no Parlamento

A fase presencial acontece na Câmara dos Deputados e aborda conteúdos e metodologias sobre educação para a democracia nas escolas e temas relativos ao Parlamento de forma contextualizada e reflexiva. - Foto: Edemir Rodrigues

O Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Treinamento da Câmara dos Deputados está com inscrições abertas até o dia 13 de dezembro para a oitava edição do projeto Missão Pedagógica no Parlamento. A iniciativa tem o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

Missão Pedagógica no Parlamento é uma formação de 120 horas para educadores que desejam levar para suas escolas aprendizados sobre cidadania, política, democracia e Poder Legislativo.

O programa compreende duas fases. A fase presencial acontece na Câmara dos Deputados e aborda conteúdos e metodologias sobre educação para a democracia nas escolas e temas relativos ao Parlamento de forma contextualizada e reflexiva. A Câmara dos Deputados custeia passagem aérea, hospedagem, translado e alimentação para os participantes.

Na fase a distância os educadores desenvolvem e aplicam em sua escola um projeto de educação para a democracia, tendo o Poder Legislativo como foco de interesse.

A conclusão com êxito de toda a formação garante uma certificação de 120 horas.

Se você é professor regente, coordenador ou orientador pedagógico de escola pública, inscreva-se para o processo seletivo! A fase presencial está prevista para ocorrer de 4 a 8 de julho de 2018.

Informações no site ou pelo telefone 0800 619 619.