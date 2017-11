Terminam amanhã inscrições em residência médica da UFMS

- Arquivo

Seguem abertas as inscrições para a seleção do programa de residência na área de saúde da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). As vagas devem ser assumidas durante o ano de 2018.

Serão disponibilizadas 112 vagas, com cada categoria tendo suas regras e normas específicas, para participar. Os interessados devem procurar o site da Fapec (Fundação de Apoio à Cultura e Ensino) e realizar sua devida inscrição.

Para residência em cirurgia são duas vagas, enquanto que na categoria de "Especialidades Médicas", com 72 vagas, as inscrições vão até 20 de novembro.

No setor de "Atenção à Saúde do Idoso" são mais 14 vagas para trabalho no Hospital São Julião. Para área de Enfermagem são mais seis oportunidades, estando disponíveis inscrições até 27 de novembro.

Foram abertas 18 vagas ao programa de residência multiprofissional de saúde, que exige graduação em Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Odontologia e Farmácia, com inscrições até 5 de dezembro.