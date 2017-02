Terminam amanhã as inscrições para seleção de professores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

As vagas são para as áreas de Ciências da Saúde e Medicina. O valor da hora aula varia conforme o nível de formação do docente: Auxiliar Graduado – R$ 13,87; Auxiliar Especialista – R$24,97; Assistente (Mestre) R$ 35,92; Adjunto (Doutor) R$ 50,62. O processo seletivo será válido para o ano letivo de 2017, podendo no interesse da UEMS, serem prorrogados para o ano letivo de 2018.

Para as vagas são para Ciências da Saúde e Medicina, as inscrições podem ser feitas até esta terça-feira (7), presencialmente, das 8h às 17h, no Escritório de Representação da UEMS, que fica na Rua da Paz, número 540, no Jardim dos Estados, em Campo Grande, ou podem ser encaminhadas pelos Correios, dentro do prazo e no endereço previsto no edital.

Os requisitos para concorrer à vaga para Ciências da Saúde são graduação em Odontologia, ou Farmácia, ou Enfermagem, ou Nutrição, ou Fonoaudiologia, ou Fisioterapia, ou Terapia Ocupacional, ou Educação Física, ou Serviço Social, ou Ciências Biológicas, ou Biomedicina, ou Medicina Veterinária, ou Psicologia; e pós-graduação em Ciências da Saúde, ou Saúde Coletiva, ou Enfermagem ou Educação. Para Medicina é exigida graduação em Medicina, Registro no CRM e Residência Médica reconhecida pelo CNRM ou ABM/CRM.

As provas serão realizadas de 21 a 23 de fevereiro, em Campo Grande. O processo seletivo será composto de prova escrita e prova de títulos.

