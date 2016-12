Termina nesta terça-feira o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários a segunda parcela do 13º salário

Termina nesta terça-feira (20) o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários a segunda parcela do 13º salário, conforme prevê a legislação. Caso o empregador não respeite o prazo do pagamento será autuado no momento em que houver fiscalização, o que gerará uma multa.

Vale lembrar que, ao contrário da primeira parcela, que representa exatamente a metade do salário do trabalhador, na segunda o valor repassado ao empregador é menor. Isso porque incide sobre a segunda parcela do benefício os descontos do INSS e Imposto de Renda.

Tem direito ao 13º salário todos os trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada, urbana ou rural, avulso ou doméstico, além dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Os trabalhadores que possuem menos de um ano na empresa também têm direito ao 13º salário. Nesse caso, o pagamento é proporcional aos meses em que tenham trabalhado por mais de 15 dias.

