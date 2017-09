Termina hoje prazo para escolha de livros didáticos do ensino médio

Hoje (6) é o último dia para a escolha de livros didáticos que serão utilizados pelos alunos do ensino médio no próximo ano letivo. O registro deve ser feito pelo diretor da escola no Sistema do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

O prazo, que terminaria na última segunda-feira (4), foi prorrogado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que faz a gestão do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Caso a escola não registre sua escolha, será encaminhada uma das coleções aprovadas de cada componente curricular.

As resenhas e informações das coleções aprovadas para o PNLD podem ser acessadas no Guia Digital de Livros Didáticos 2018. O endereço é: www.fnde.gov.br/pnld-2018/index.html

O passo a passo e outras informações sobre a escolha das obras estão disponíveis no site do FNDE.

