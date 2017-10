Termina hoje prazo de inscrição do Enem para privados de liberdade

Termina hoje (20), às 23h59, o prazo de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. As inscrições devem ser feitas via internet pelo responsável pedagógico indicado pela unidade prisional ou socioeducativa.

As provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro nos presídios e nas unidades de internação, no caso dos jovens que cumprem medidas socioeducativas. Os participantes com mais de 18 anos poderão usar a nota do Enem para ingressar na educação superior. Os participantes menores de 18 anos só poderão utilizar os resultados para autoavaliação de conhecimentos.

Os responsáveis pedagógicos serão responsável por fazer e acompanhar as inscrições e também acessar os resultados obtidos pelos participantes e pleitear sua participação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e em outros programas de acesso à educação superior.

O exame terá uma prova de redação e quatro provas objetivas com 45 questões de múltipla escolha cada uma. No primeiro dia de prova, os participantes terão cinco horas e meia para responder às questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia, eles terão quatro horas e meia de exame com as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática.