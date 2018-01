Termina hoje período de inscrição para o vestibular 2018 da Universidade Federal de MS

As provas serão aplicadas no dia 21 de janeiro - Arquivo

Terminam neste domingo (7) as inscrições para o Vestibular 2018 da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). O processo seletivo visa preencher 1.616 vagas em diversos cursos de graduação da instituição, na modalidade de ensino presencial.

De acordo com a UFMS, 30% das vagas dos cursos de graduação serão disponibilizadas nesse processo seletivo. As vagas restantes serão preenchidas por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

A universidade informou que vai utilizar a nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), e a classificação será definida pela média entre a nota do vestibular (80%) e a nota do ENEM (20%).

O ingresso no curso de Música será feito exclusivamente pelo Vestibular 2018. Além da prova objetiva, os candidatos deverão passar por prova de habilidades musicais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), no endereço eletrônico www.fapec.org.br/concursos. A taxa de inscrição é de R$ 100.

Provas

As provas serão aplicadas no dia 21 de janeiro, das 8h às 12h. A aplicação ocorre nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Três Lagoas, Chapadão do Sul, Paranaíba e Aquidauana.

A prova terá 60 questões objetivas, sendo 15 questões de cada uma das áreas de conhecimento. O edital completo também pode ser conferido no site da Fapec.