Termina aplicação regular do Enem

Terminou, às 19h, no horário de Brasília, a aplicação regular do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Participantes que fazem videoprovas em Língua Brasileira de Sinais (Libras) têm até as 21h para concluir o exame. Às 19h30 o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, concedem coletiva à imprensa na qual fazem um balanço do primeiro dia do Enem.

Cerca de 5,1 milhões de estudantes estão inscritos no exame. Hoje (3), eles fizeram as provas de redação, ciências humanas e linguagens. O exame segue no próximo domingo (10), quando os participantes fazem as provas de matemática e ciências da natureza.

Dentre os inscritos, o Inep homologou 15.452 atendimentos especializados, com tempo adicional de até duas horas, para os participantes terminarem de resolver as 90 questões de múltipla escolha e a redação. É o caso dos participantes com deficiência auditiva ou surdez que têm a Libras.