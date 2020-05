Terça-feira de tempo firme e máxima de 27°C no Estado

Os termômetros podem registrar mínima de 5°C e máxima de 27°C, com tendência a ligeira elevação. - Foto: Divulgação

O tempo fica firme e as temperaturas continuam amenas em todas as áreas de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (26).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu claro a parcialmente nublado. Os termômetros podem registrar mínima de 5°C e máxima de 27°C, com tendência a ligeira elevação.

A umidade do ar estará em estado de observação neste dia, com valores entre 95% e 35%. Caso ocorra de ficar abaixo dos 30% a Organização Mundial de Saúde (SES) recomenda cuidados como ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, evitar aglomerações e redobrar atenção com idosos e crianças.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições de tempo e temperatura para a Capital e algumas cidades do Estado.