Terça-feira com altas temperaturas e chuvas isoladas no Estado

Os índices de umidade relativa do ar seguem elevados pela manhã, em torno de 85% no Estado - Foto: Jalton Gil

A terça-feira (29) será de tempo estável em grande parte de Mato Grosso do Sul. A previsão conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), é de céu parcialmente nublado com baixa umidade relativa do ar à tarde, enquanto na região leste do Estado a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul neste dia podem variar entre de 20°C a 41°C e na Capital devem ficar entre 26°C a 35°C. Os índices de umidade relativa do ar seguem elevados pela manhã, em torno de 85% no Estado, e passam por queda durante a tarde, com valores chegando aos 25% considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe) ressalta que as pancadas de chuvas localizadas estimadas para os próximos dias, poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde.

Confira no mapa a previsão para alguns municípios do Estado: