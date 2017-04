Tênis de mesa terá curso para técnicos em Campo Grande

Para atender o Projeto Esporte Escolar: Uma Oportunidade sem Limites desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande – SEMED, que oferece aos alunos da Rede Municipal de Ensino o aprendizado de 18 modalidades esportivas, onde o aluno volta à escola em seu tempo livre para receber orientações esportivas, entre elas, o tênis de mesa, terá início nesta sexta-feira (07) a partir das 18 horas na Escola Alcídio Pimentel o CURSO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICO DE TÊNIS DE MESA.

O programa do curso conta carga horária que somarão 20 horas/aula e terão temas como: Princípios gerais do treinamento; Bases dos fundamentos técnicos; Introdução ao treinamento físico e treinadores de equipes escolares e serão ministrados pelos professores Edson Ueti e Nelson Tobaru. As aulas terão informações teóricas e práticas e se estenderão no sábado o dia todo e domingo pela manhã.

O evento conta com o apoio da Federação de Tênis de Mesa de MS.

