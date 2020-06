Tenente-coronel envolvido em contrabando de cigarros tem liminar de habeas corpus negado

Jidevaldo de Souza teve o pedido negado pelo Tribunal de Justiça de MS - (Foto: Reprodução)

Foi negado o pedido de liberdade provisória da defesa do tenente-coronel da Polícia Militar, Jidevaldo de Souza pelo Tribunal de Justiça de MS. Ele foi preso no dia 15 de maio em uma operação que afastou diversos militares envolvidos em contrabandos de cigarro.

O relator do processo, desembargador José Ale Ahmad Netto, manteve a prisão preventiva do ex-militar. Ele justifica que após analisar os argumentos expedidos pela defesa, não identificou a presença de motivações necessárias à concessão do habeas corpus.

Jidevaldo chefiava a 4ª seção do Estado-Maior. Além dele, o ex-titular da Superintendência de Assistência Socioeducativa, Kleber Haddad Lane, o tenente-coronel e comandante da PM de Dourados, Carlos da Silva, Josafá Pereira Dominoni que foi preso no comando da 5ª Companhia da PM de Campo Grande, do tenente-coronel e ex-comandante da PM em Naviraí, Wesley Freire de Araújo e do comandante em Coxim, major Luiz Cesar de Souza Herculano.

O desembargador José Ale Ahmad Netto

Substituições - Para substituir Kleber na pasta da Superintendência de Assistência Socioeducativa da Sejusp, a Agente de Segurança Socioeducativa, Tatiana Rezende Nassar Cintra, assume o posto interinamente.

O comando do 3º Batalhão da PM em Dourados passa a ser liderado pelo tenente-coronel Juracy Pereira da Paz, substituindo Carlos Silva.

O tenente-coronel José Carlos Rodrigues assume o comando da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar, na Vila Sobrinho na Capital em substituição a Josafá Dominoni.

Wesley Freire de Araújo passa a ser substituído pelo tenente-coronel Rodrigo Alex Potrich no comando da 12º BPM em Naviraí. O tenente-coronel Adriano Rodrigues de Oliveira assumiu o comando do 5º Batalhão, em Coxim, substituindo Luiz Herculano.

Para o lugar de Jidevaldo de Souza Lima no comando da 4ª Seção Estado-Maior foi designado o tenente-coronel Anderson Rezende Diniz, que até então era o diretor de gestão do Presídio Militar. O tenente-coronel Adilson Alves de Macedo foi designado para substituir Anderson Diniz na direção do presídio.

O sétimo oficial preso, o tenente-coronel Erivaldo José Duarte Alves, comandou a PM em Sidrolândia até dezembro do ano passado, mas já estava na reserva.

A decisão foi assinada pelo comandante-geral da PM em MS, Waldir Ribeiro Acosta, e pelo secretário estadual de Justiça e Segurança Pública Antonio Carlos Videira.