Temporada Gourmet vai agitar a Capital a partir do dia 27

O Shopping Campo Grande promove a Temporada Gourmet, uma semana cheia de sabores e delícias para seus clientes conhecerem e degustarem mais de 25 opções de pratos, escolhidos a dedo pelos restaurantes, lanchonetes, cafeterias, docerias e sorveterias do estabelecimento a preços especiais. A Temporada será realizada de 27 de março a 2 de abril.

Será uma semana inteira para os apaixonados por gastronomia se deliciarem com os melhores sabores. Todos os 27 participantes trabalharão com um mesmo valor dentro do seu segmento, criando assim combos e/ou descontos especiais para os clientes, proporcionando uma experiência positiva através da degustação. Os valores fixados são R$ 44,90 para restaurantes, R$ 19,90 para a praça de alimentação e R$ 9,90 para cafés e docerias.

Por exemplo, pelo valor de R$ 44,90, o cliente pode escolher entre os restaurantes Estação Sul, Imakay, Kiwi, Madero ou Outback, que servirão prato completo, bebida e, em alguns casos, até a sobremesa. Para quem preferir a Praça de Alimentação, o valor é de R$ 19,90, com opções como frango a parmegiana com três acompanhamentos e mousse de maracujá da Bella Parmegiana ou a batata de strogonoff de carne com queijo e batata palha da Roasted Potato, ou ainda o penne Pablo Simplicio com refrigerante ou água do Spoleto. Em todos os restaurantes e lanchonetes do Shopping um prato especialmente escolhido para a Temporada Gourmet estará à disposição dos clientes pelos preços especiais citados.

As docerias e cafeterias também aderiram à iniciativa e oferecem sugestões a R$ 9,90, como a doceria Amor aos Pedaços, em que o cliente compra uma fatia de bolo do dia e um café expresso pequeno, ou do quiosque Popcorn Gourmet, em que o cliente leva dois cones pequenos de pipoca gourmet por esse valor, válidos para os sabores churros ou paçoca. Para saber qual é a oferta disponível em cada restaurante, o cliente pode acessar o cardápio completo no site www.shoppingcampogrande.com.br.

Serviço

Data: de 27 de março a 2 de abril

Valores:

R$ 44,90 - Restaurantes

R$ 19,90 - Praça de alimentação

R$ 9,90 - Cafés e docerias

Lista completa de participantes:

Restaurantes c/ serviço: Estação Sul, Imakay, Kiwi, Madero, Outback

Praça de alimentação: Bella Pamergiana, Bob's, Brasil Caipira, Burger King, Cozinha da China, Divino Fogão, Gendai, Hádji, Mistura Grill, Roasted Potato, Spoleto, Suco Bagaço e Vermelho Express.

Cafés e docerias: Amor aos Pedaços, Café do Ponto, Dolce Mondo, Havanna, Le Churrê, Mr. Cheney, Popcorn Gourmet, Qoy, Rei do Mate e Sésamo Sorveteria.

