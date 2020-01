Tempo firme e calor de 39°C marcam início da semana em MS

A umidade relativa do ar pode variar entre 90% e 30%. A intensidade dos ventos será de fraco a moderado, conforme o Inmet - Foto: Divulgação

A semana começa com altas temperaturas em Mato Grosso do Sul, e o calor pode chegar aos 39°C em algumas regiões do Estado. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de tempo parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no período da tarde nas regiões norte e nordeste. Para as demais áreas, o céu deve ficar claro a parcialmente nublado.

Os termômetros podem registrar minima de 20°C e máxima de 39°C com tendência a ligeira elevação, ou seja, o dia começa fresco, mas as temperaturas subirão rapidamente ao logo do dia. A umidade relativa do ar pode variar entre 90% e 30%. A intensidade dos ventos será de fraco a moderado, conforme o Inmet.

Confira como ficará o tempo em Campo Grande e algumas regiões do Estado no mapa.

Chuvas

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica tempo firme e temperaturas elevadas para os próximos dias em grande parte do Mato Grosso do Sul. Apenas as regiões norte e nordeste, poderão ter pancadas de chuva associadas a nebulosidade da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Com base em informações do modelo internacional de previsão do tempo NCEP/NOAA, o Cemtec prevê que até o dia 1° de fevereiro, será um período com menos volume de chuva em Mato Grosso do Sul. Na região pantaneira, por exemplo, são esperados até 10 milímetros acumulados ao longo do período. Já nas regiões extremo norte e nordeste, são estimados acumulados de até 70 milímetros de chuva. A estimativa do acumulado ser alto nessa área do Estado está relacionado ao fato da região estar localizada no entorno da banda de nebulosidade provocado pelas ZCAS. Nas demais áreas, as pancadas de chuvas são esperadas com menor frequência de forma isolada e de fraca intensidade. Assim, são esperados acumulados de até 30 milímetros no período iniciado em 24 de janeiro a 1° de fevereiro.

O segundo período analisado promete acumulados mais intensos de chuva para o Estado. Na região central, especialmente, são esperados acumulados de até 150 milímetros nos primeiros dez dias do mês de fevereiro. Nessas condições, faz-se necessário atenção as possíveis condições adversas no tempo que podem ocorrer, como chuvas intensas, ventos fortes e raios. Como os volumes estimados estão altos, atenção a possíveis alagamentos, enxurradas e transtornos a população que possam eventualmente ocorrer nos municípios.