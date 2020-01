Chuva continua neste fim de semana em MS

Há possibilidade de chuva forte durante a tarde nas regiões oeste e sul do estado - Foto: Gerson Claro

A chuva não vai dar trégua nesta sexta-feira (31) em MS, e tempo deve ser assim durante todo o fim de semana. O dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas com períodos de parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva forte durante a tarde nas regiões oeste e sul do estado.

O clima se mantém agradável em todas as áreas, com temperaturas entre 20°C e 34°C, com tendência a estável. Os índices de umidade do ar podem ter variação entre 95% e 50%.

Confira no mapa como ficará o tempo em Campo Grande e algumas regiões do Estado.

Fim de semana

O tempo fechado e chuvoso deve se manter no sábado (01) e o domingo (02) em Mato Grosso do Sul. Conforme previsão do Inmet o tempo ficará parcialmente nublado com períodos de nublado, e trovoadas isoladas. Ha possibilidade de chuva forte nas regiões oeste, sul e nordeste do Estado. Temperaturas podem variar entre 18°C e 36°C, com tendência a ligeira elevação.