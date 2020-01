Calor volta neste fim de semana em MS

O sábado (25) será de céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no período da tarde, especialmente na região norte do Estado - Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil

O fim de semana será marcado pela volta do calorão em MS. O sábado (25) será de céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no período da tarde, especialmente na região norte do Estado. Tempo firme nas demais áreas do Estado com previsão é de céu parcialmente nublado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta temperaturas entre 20°C e 37°C, com tendência a ligeira elevação. A umidade relativa do ar pode registrar valores entre 90% e 35%. Ventos para este dia terão intensidade fraca a moderada.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a previsão para Campo Grande e demais regiões do Estado.