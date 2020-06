Temperaturas começam a cair em MS e frio pode chegar até fim de semana

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ventos de até 60 km/h em 33 cidades de MS que podem chegar ainda hoje (24) são o anúncio da entrada da frente fria no Estado - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O frio pode chegar em MS a partir do próximo fim de semana em MS, já que no dia 20 começou o inverno no Hemisfério Sul, previsto para terminar no dia 22 de setembro. A estação é caracterizada pelo período de menos chuva na região Centro-Oeste.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS, o período podem provocar a queda das temperaturas médias do ar, apresentando valores inferiores a 24 °C no Estado. Esta diminuição de temperatura média pode ocasionar formação de geadas, comuns para essa época do ano.

Com a redução das chuvas em grande parte do país nesta época do ano, tem-se a diminuição da umidade relativa do ar, que consequentemente favorece o aumento da incidência de queimadas e incêndios florestais, bem como aumento de doenças respiratórias.





O período seco já teve início e a tendência é de haver diminuição da umidade relativa do ar nos próximos meses, com valores diários que podem ficar abaixo de 30% e picos mínimos abaixo de 20% e a população sul-mato-grossense pode sofrer nesse período.

Desta forma, a previsão para o inverno indica alta probabilidade de as chuvas ocorrerem dentro a ligeiramente abaixo da faixa climatológica em grande parte da região, exceto no centro-sul do MS, onde as chuvas deverão ser acima da média.

As temperaturas deverão permanecer acima da média, devido a permanência de massas de ar seco e quente, principalmente nos meses de agosto e setembro, favorecendo a ocorrência de queimadas e incêndios florestais. Em algumas localidades do leste, as temperaturas poderão ser ligeiramente abaixo de seus valores climatológicos, devido à passagem de algumas massas de ar frio mais continentais.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ventos de até 60 km/h em 33 cidades de MS que podem chegar ainda hoje (24) são o anúncio da entrada da frente fria no Estado.