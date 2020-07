Temendo perderem o emprego, funcionários de frigorífico realizam protesto em Pedro Juan

Os trabalhadores temem ficar sem emprego por demora de decisões das autoridades - (Foto: Divulgação)

Funcionários do frigorífico Frigonorte fizeram um protesto na manha de hoje (9) em Pedro Juan Caballero, capital do departamento de Amambay, no Paraguai. O protesto era contra uma determinação do Conselho Nacional de Concorrência (CONACOM), que impede que o abatedouro volte a funcionar por conta da proibição da Athena Food em operar a indútria.

Clodomiro Duarte, que trabalha no local há cinco anos, afirma que o local deveria ter sido reaberto no dia 1º de junho, mas o CONACOM barrou solicitando um prazo entre 30 e 90 dias para avaliar o caso.

A Athena é responsável pelos frigoríficos de Assunção e de outras cidades do Paraguai e isso causa, nos produtores de gado da região, medo de um monopólio do grupo que teria mais de 50% dos abates.

Os trabalhadores, com medo de perderem o emprego, foram para a governadoria do departamento de Amambay, onde foram recebidos pelo governador Ronald Acevedo, que disse que dentro de uma semana o caso seria resolvido e os funcionários voltariam para o trabalho.