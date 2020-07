Tecnologia é aliada para encurtar distâncias e manter ritmo de vendas na construção civil

As pessoas estão vivendo e comprando de forma diferente, com ajuda da tecnologia, uma adaptação necessária em tempos de isolamento social - (Foto: Divulgação)

A pandemia da Covid-19 provocou mudanças significativas no mundo. As pessoas estão vivendo e comprando de forma diferente, com ajuda da tecnologia, uma adaptação necessária em tempos de isolamento social. O mercado da construção civil também precisou se ajustar aos novos tempos e a tecnologia se tornou uma aliada para manter o ritmo de vendas.



Em Campo Grande, a HVM Incorporadora faz da tecnologia seu diferencial, com referência do que é usado nos grandes centros. Com o distanciamento social, a construtora utiliza o espaço virtual para apresentar os apartamentos decorados, ferramenta que permite ao consumidor conhecer todos os detalhes dos empreendimentos, como os tours virtuais 3D do último lançamento da empresa, o NEO - Vivendas do Bosque. São apresentadas as três opções de metragens e também o rooftop, que estão disponíveis para visitação no link: www.hvm.com.br/neo.



Além de contar com atendimento 100% online, conversas por whatsapp e meeting por vídeo, outra novidade na área da tecnologia é a assinatura digital dos contratos, com toda a segurança que os documentos digitais oferecem. Após conhecer o apartamento e fazer a escolha, a assinatura do contrato é feita por meio de assinatura eletrônica, em apenas alguns minutos, independente da distância. É o que aconteceu com o brasileiro Fábio Medina, que mora nos Estados Unidos há dez anos. Ele aproveitou a alta do dólar para investir em um apartamento em Campo Grande (MS).



"Eu vi o empreendimento por meio de uma rede social de um amigo, que é corretor de imóveis. Ele me apresentou o projeto do NEO, fiz a visita virtual e gostei muito dos apartamentos. É uma ótima oportunidade de negócio e como meus pais vivem em Campo Grande, comprei para eles morarem. Eles também conheceram de forma virtual, por conta do isolamento social, e gostaram do apartamento e de todas as comodidades do prédio. Estamos muito satisfeitos com a compra e todo o processo foi muito rápido", explica Medina.

O corretor Fernando Pache é quem fez a venda. Ele explica que desde o primeiro contato até a finalização do negócio, levou apenas 12 dias. "Foi uma experiência incrível e diferente do que estamos acostumados. Isso nos abre uma nova possibilidade para ampliar o nosso processo de vendas. É uma ótima oportunidade para quem está longe investir aqui ou em outros lugares", diz.

O empreendimento - O NEO - Vivendas do Bosque traz a proposta de um conceito inovador da arquitetura em um espaço com apenas 24 apartamentos, próximo ao Shopping Campo Grande e o Parque das Nações Indígenas, reunindo em um único local tudo aquilo que as pessoas procuram em um bom lugar para viver: segurança, lazer e comodidade. "A ideia do número reduzido de apartamentos é para que o morador tenha mais privacidade nos espaços compartilhados, mas com tudo o que alguém precisa para sentir-se completo em casa. É um novo conceito de condomínios verticais que estamos trazendo para Campo Grande, que foca na exclusividade", afirma o diretor executivo da HVM Incorporadora, Rodolfo Luiz Holsback.



Sobre a HVM – A HVM Incorporadora é uma empresa sul-mato-grossense que atua há 9 anos no mercado imobiliário, com certificações pela qualidade e sustentabilidade de seus projetos (• ISO 9001-2015 • PBQP-H • Em processo o SELO AQUA pelo Vertigo Premium Studios).

Serviço – Quem preferir conhecer as maquetes do prédio e dos apartamentos de perto, a Central de Decorados está atendendo normalmente, seguindo as normas das organizações de saúde.

A Central fica na Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira (Via Park), 415, Vivenda do Bosque. O horário de atendimento é das 9h às 17h, de segunda-feira a sábado.

Saiba mais sobre os empreendimentos no site: www.hvm.com.br ou pelos telefones: (67) 3378-3400 | (67) 99809-9659.