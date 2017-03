Técnicos de Brasília orientam escolas sobre uso de livros didáticos e literários

O objetivo da visita foi orientar a direção das escolas sobre a utilização do livro didático e das obras literárias, destinadas as bibliotecas escolares / Divulgação

Técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE ) estiveram em escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) para monitorar o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE).

O objetivo da visita foi orientar a direção das escolas sobre a utilização do livro didático e das obras literárias, destinadas as bibliotecas escolares. Os técnicos também levantaram pontos para melhorias na parceria entre o FNDE e a Reme. As informações coletadas serão avaliadas pelo órgão em Brasília para que, posteriormente, emita um relatório destacando os pontos positivos e o que deve ser aprimorado quanto ao desenvolvimento dos programas.

A Superintendente de Gestão de Políticas Educacionais, Carla Brito, fala da importância da visita técnica do órgão federal. “Foi muito proveitosa, porque foi uma visita orientativa tanto para a Semed, que assessora as unidades escolares sobre o armazenamento e remanejamento de livros quanto para as escolas, que trabalham com os livros didáticos”, diz.

A diretora da escola Carlos Garcia Queiroz, Rosa Ida Rodrigues, aprovou a visita, pois diz ter recebido orientações importantes. “Eles olham nosso trabalho e ajudam em seu desenvolvimento. O apoio deles é muito válido”, comenta.

A assistente em biblioteca Jucleide Blanco Benedito, da escola Carlos Garcia, destaca a importância do acervo enviado às bibliotecas pelo FNDE. “As obras dão suporte pedagógico aos professores, facilitando o desenvolvimento de atividades extras”.

Só na biblioteca da escola Carlos Garcia existem seis mil livros. Acervo, aliás, muito bem aproveitado pelos alunos. “Gosto de ir na biblioteca para estudar. Vou também pra escutar histórias como Pinóquio e dos Três porquinhos”, comenta o aluno do 1º ano do Ensino Fundamental, Pablo Henrique Duarte.

Elogio

A técnica Clarrisa Barros do FNDE explica que a dinâmica da visita consistiu também na aplicação de questionários para os diretores sobre a forma de utilização dos livros e como vem sendo feito o controle do acervo. “Encontramos uma boa organização nas bibliotecas das escolas visitadas. A Semed esta caminhando bem e com certeza irá conseguir atender a Lei 12.244, que determina que até 2020, 100% das escolas deverão possuir biblioteca e acervo”, comentou.

A técnica enfatizou ainda, a necessidade de investir em campanhas de devolução e preservação do livro didático, já que o material deve ser utilizado por três anos.

Ela também lembrou que é fundamental as obras estarem disponíveis aos alunos da Reme. “O FNDE investe na aquisição de livros didáticos e literários e em contra partida espera que esse material seja utilizado, cumprindo a função dentro do processo ensino aprendizagem”, conclui,

