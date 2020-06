MS não vai registrar chuvas nos próximos dias e trimestre será de muito calor

Para o trimestre junho-julho-agosto, a previsão é de muito calor e pouco chuva - Foto: Fábio Campos

Até o dia 18 de junho não há expectativa de chuva em grande parte de MS, segundo a Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS). Conforme a previsão, a umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 30% no período vespertino. As chuvas se concentrarão apenas na parte sudoeste e sul do Estado entre os dias 13 e 14 de junho com acumulados máximos em até 10 mm. Entre os dias 08 a 18 de junho, não há expectativa de frio e as temperaturas voltarão a elevação.

Para o trimestre junho-julho-agosto, a previsão é de muito calor e pouco chuva. Em relação à temperatura do ar próximo a superfície, devem predominar temperaturas entre as faixas normal à acima do normal climatológica na região Centro-Oeste. Ingerir bastante líquido e umidificar ambientes são as recomendações para aliviar o desconforto que as altas temperaturas e o clima abafado vão causar.

Gráfico mostrando os principais pontos de calor