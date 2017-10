Taquari: Curso capacita gestores municipais para coleta de sementes e produção de mudas

Campo Grande (MS) – Gestores municipais de onze municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Taquari receberão treinamento sobre coleta de sementes e produção de mudas em curso que acontece nos dias 24 a 26 de outubro, em São Gabriel do Oeste. O curso faz parte do Projeto de Capacitação para o Desenvolvimento Sustentável na Bacia Hidrográfica do rio Taquari, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e executado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

O curso será realizado no “Viveiro Maternidade” de São Gabriel do Oeste, que possui área ampla, laboratório de sementes, câmara fria, poço artesiano de alta vazão, casa de germinação e pátios de condução e rustificação de mudas, dotados de rede de irrigação por aspersão, locais de preparação de substratos e depósitos de insumos e equipamentos. Os participantes receberão material didático, um kit contendo bolsa, bloco de anotação, caneta e caneca com identificação do Projeto.

O projeto tem como objetivo a divulgação de informações e práticas ambientais sustentáveis e a capacitação de produtores rurais e de gestores públicos nos municípios de Alcinópolis, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. Esta iniciativa é realizada com recursos da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), e conta ainda com a parceria da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural do MS (Agraer).

Cada município pode indicar três participantes para o Curso “Coleta de Sementes e Produção de Mudas para Viveiros”. A chefe da Unidade de Educação Ambiental do Imasul, Eliane Maria Garcia, ressalta a importância da participação dos municípios para a continuidade de ações locais do órgão e implantação de Rede de Viveiros na sub-bacia do rio Taquari, como forma de apoio a atividades de recuperação de áreas degradadas naquela região.

Veja a programação completa do curso.

Texto e foto: João Prestes – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)