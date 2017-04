Tamagotchi está de volta: bichinho virtual ganha versão após 20 anos

Lembra do Tamagotchi? O animalzinho eletrônico, sucesso absoluto entre as crianças 20 anos atrás, ganhou uma nova versão. A edição é da Bandai, a fabricante de brinquedos japonesa que lançou o gadget em 1996. O design é idêntico ao do modelo original, só que com a metade do tamanho. A versão mini vem em seis cores: branco, rosa, laranja e três tons de azul, variando de um mais claro a um mais escuro.

Por enquanto, o produto está sendo vendido exclusivamente no Japão, onde custa US$ 13,55 (cerca de R$ 43 em conversão direta, sem impostos). Não há previsão de lançamento em outros países.

Para quem não ainda não era nascido nessa época, o Tamagotchi é um bichinho virtual que exige cuidados constantes do dono. É preciso observá-lo periodicamente para dar alimentos, dar banho, botá-lo para dormir e dar remédios quando ele estiver doente.

O pet eletrônico tinha um ciclo médio de 20 dias de “vida” se bem cuidado – nesse período ele nascia, crescia e morria. Depois disso, começava tudo de novo, o que fazia com que as crianças se sentissem responsáveis pelo ovinho.

Tanto no Brasil quanto lá fora, o sucesso foi grande. A primeira edição vendeu cerca de 40 milhões de unidades mundialmente em apenas três anos, motivando a Bandai a apostar ainda mais no produto. Até hoje já foram lançadas mais de 35 versões do Tamagotchi, que também virou personagem de filme e série de televisão.

Muitos desenvolvedores surfaram na onda desse sucesso. Há uma série de aplicativos para celulares Android e iPhone (iOS) que revivem o joguinho. O mais famoso deles é o Pou, mas existem vários outros, como o Wildagotchi e o Cthulhu Virtual Pet.

