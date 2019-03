Sustentabilidade e tecnologia estão presentes na Smart City Laguna

Com proposta inovadora, as moradias da Smart City Laguna, projetadas pelo Grupo Planet apresentam tamanhos padronizados e de alta qualidade, ao contrário do padrão utilizado pelo mercado imobiliário. O empreendimento que deve abrigar 25 mil pessoas está em desenvolvimento na Região Metropolitana de Fortaleza, próximo ao Complexo Industrial e o Portuário do Pecém.



Um dos diferenciais do empreendimento é o revestimento das ruas da Smart City, que está sendo feito com pisos intertravados da SG Premoldados, empresa ítalo-brasileira desenvolvida para introduzir no mercado uma linha de produtos com características extraordinárias para a construção civil.

Para chegar ao padrão de excelência e oferecer aos consumidores produtos de qualidade, a SG Premoldados realiza constantes pesquisas que permitem oferecer serviços exclusivos, tornando os produtos duradouros e facilmente utilizáveis.



O comprometimento com a sustentabilidade e a segurança são parte da filosofia da SG Premoldados. “O piso intertravado com superfície antiderrapante, mesmo sob chuva, mantém um alto coeficiente de atrito, favorecendo a segurança em aclives, declives e curvas. A coloração mais clara e homogênea reduz a absorção de calor pela superfície, melhora o conforto térmico e diminui a formação das ilhas de calor, tornando sua aplicação ecologicamente correta. O material também reflete muito mais a luz do que outros tipos de pavimentos, podendo gerar uma economia de até 30% na iluminação pública”, explica Susanna Marcchioni, CEO no Brasil do Grupo Planet Smart City.



Os bloquetes favorecem a drenagem da água, contribuindo para o controle de enchentes. As cores são feitas com pigmentos inorgânicos que não prejudicam o meio ambiente e oferecem alta qualidade em suas propriedades, particularmente em relação ao poder de tingimento e constância da cor. Sua composição química garante que os produtos sejam estáveis a intempéries e resistentes à luz.



A PLANET possui mais de 300 funcionários em todo o Reino Unido, Brasil e Itália. É uma líder global na integração de soluções inteligentes e práticas de inovação social na concepção e desenvolvimento de grandes projetos de habitação social. O Grupo está realizando o projeto piloto Smart City Laguna, a primeira cidade inteligente social do mundo, consistindo em 6.500 unidades habitacionais, em uma área de 330 hectares. O projeto já está em estágio avançado de construção em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, a 50 km de Fortaleza, e abrigará aproximadamente 25.000 habitantes. A segunda cidade inteligente social do mundo foi anunciada no Brasil em setembro de 2018, na Região Metropolitana de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, em uma área mais de 170 hectares.



O Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo consiste na atividade da PLANET Idea, um Centro de Competência localizado em Turim (Itália), onde trabalham 50 profissionais com diferentes expertises e nacionalidades. Eles são especialistas em recursos do ecossistema, inovação social, IoT e planejamento urbano. A PLANET Idea atua como um laboratório interno de inovação para integrar soluções inteligentes nos projetos do Grupo, mas também nos projetos de parceiros, na Itália e no exterior. O Centro de Competência está atualmente assessorando os dois maiores fundos imobiliários italianos que desenvolvem novos bairros inteligentes em Milão (650 apartamentos) e Roma (950 apartamentos).