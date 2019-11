Sushi no Deville Prime Campo Grande

São três opções de combos - Foto: Divulgação/Assessoria

Que o Mato Grosso do Sul é famoso pelas belezas naturais e pelo calor, isso é um fato. Mas também tem se destacado na gastronomia. E a cozinha oriental é um dos grandes sucessos no Hotel Deville Prime Campo Grande. O sushiman Weliton Jonas vem se especializando e inovando no preparo dos combos.

O Sushi Bar funciona de segunda a sábado, das 19h às 23h e, além dos hóspedes, o espaço é uma ótima opção para os campo-grandenses. São três opções de combos: combinado 12 peças - 4 makis, 4 uramkis e 4 niguiris; o combinado de 24 peças - 10 sashimis, 3 gunkans, 3 tatakis, 4 niguiris, 4 joes especiais; e o combinado de 36 peças - 16 sashimis, 4 uramakis, 4 makis, 4 gunkans, 3 joes, 3 niguiris e 2 temakis, que custam respectivamente R$ 38,00, R$ 78,00 e R$ 108,00.

“O grande diferencial dos nossos pratos da culinária japonesa está na preparação, que é feita com muita técnica, conhecimento e amor. Os preparos são todos individuais, sempre feitos na hora e com produtos de ótima qualidade, para sempre atender nossos clientes com um alto nível”, conta Weliton.

O Deville Prime Campo Grande é um hotel de luxo localizado em área nobre da capital sul-mato-grossense – na Av. Mato Grosso, esquina com a Via Parque, próximo ao Parque das Nações Indígenas. A unidade, inaugurada em 2015, conta com 193 apartamentos e 3 suítes, totalizando 196 unidades habitacionais distribuídas em dez andares. O hotel possui sete salas de eventos, com capacidade total para 650 pessoas, além de piscina externa aquecida, restaurante com 188 lugares, bar e sushi bar, business center e academia de ginástica. Mesmo com o pouco tempo de existência, o Deville Prime Campo Grande já coleciona prêmios como o "Loved by guests", do Hotéis.com, Mérito Lojista 2016, Trivago Awards 2017 e 2018 e Travellers’ Choice 2017, 2018 e 2019, do TripAdvisor.