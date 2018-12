Supermercado atrai consumidores com panetones de marcas reconhecidas na gastronomia

Os Panetones Fasano, do grupo Fasano, seguem uma receita pura, leve e original - Divulgação

O tradicional hábito de comer e presentear com panetones nesta época do ano ganhou um reforço especial da rede de hipermercados Comper. É que nas prateleiras de estabelecimentos da rede (ver endereços abaixo) é possível encontrar opções das marcas La Pastina e Fasano.

Renomadas por quem entende de gastronomia e hotelaria (o nome Fasano ficou conhecido pela excelência nos restaurantes e hotéis), as marcas estendem o padrão de qualidade aos panetones, que podem ser encontrados a partir deste Natal em Campo Grande.

Os Panetones Fasano, do grupo Fasano, seguem uma receita mais pura, leve e original. Os produtos foram produzidos a partir do processo de fermentação natural, seguindo a receita original do seu local de criação em Milão, além de ter uma linda embalagem.





Já os Panetones La Pastina são conhecidos pela originalidade na receita, que tem como base as tradicionais receitas artesanais italianas que utilizam longos processos de fermentação e ingredientes naturais. O toque final mais especial é o Prosecco DOCG, a matéria-prima do creme que recheia o panetone dando um sabor inconfundível.

Ficou com vontade de experimentar? Os panetones gourmet Fasano e La Pastina custam R$ 129,98 e R$ 114,90, respectivamente. Em Campo Grande, os Supermercados Comper estão com os produtos disponíveis nas lojas Itanhangá Park, Spipe Calarge, Zahran, Ipê Center e Jardim dos Estados.

Endereços:

Comper Itanhangá Park

Rua Joaquim Murtinho, 975 - Jardim Aclimação

Comper Spipe Calarge

Rua Spipe Calarge, 1673 - Jardim TV Morena

Comper Zahran

Av. Eduardo Elias Zahran, 2478 - Vila Vilas Boas

Comper Ypê Center

Av. Mascarenhas de Moraes, 2470 - Monte Castelo

Comper Jardim dos Estados

Av. Mato Grosso, 2764 - Jardim dos Estados