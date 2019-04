Sul-mato-grossense está mais solidário este ano, aponta pesquisa de Páscoa do IPF MS

Os números mostram que o sul-mato-grossense está mais solidário. No ano passado, o índice não chegava a 0,5% entre os entrevistados - Foto: Ilustração

A pesquisa da Páscoa em Mato Grosso do Sul – feita pelo IPF MS em parceria com o Sebrae MS – aponta que 4,39% dos consumidores pretendem promover também a solidariedade. Esse índice representa um movimento para a economia em torno de R$ 1,5 milhões. Segundo os entrevistados, o objetivo é comprar algum produto feito com chocolate (ovo de páscoa, chocolate em barra ou bombom) e doar.

Os números mostram que o sul-mato-grossense está mais solidário. No ano passado, o índice não chegava a 0,5% entre os entrevistados. "São indicadores positivos quando olhamos o cenário econômico. Além disso, os entrevistados disseram também que vão pagar à vista e temos registrado uma queda na inadimplência", explica o presidente do Sistema Comércio, Edison Araújo.

Para economista do IPF MS, Daniela Dias, a caridade movimenta a economia e também fortalece as ações sociais, importantes para o amadurecimento de uma população. "Além de ser um indicador mais otimista para a economia, é um ótimo indicador social para o Estado".

A pesquisa - A pesquisa do IPF MS e Sebrae MS foi realizada em sete municípios do Estado (Campo Grande, Corumbá, Ladário, Bonito, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas) entre os dias 21 de fevereiro e 11 de março com 1.475 pessoas em idade economicamente ativas. Segundo o levantamento, Mato Grosso do Sul vai receber durante o período em que se comemora a Páscoa, um aporte de R$ 138,32 milhões. Esse valor é 20,71% a mais do que o ano passado. 83% dos moradores de MS devem comprar algum artigo de chocolate e a média de preço, por gasto, é de R$ 91,92.